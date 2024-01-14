Aboubakar için son dakika açıklaması geldi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serpil Demir
Aboubakar için son dakika açıklaması geldi
Kamerun’un teknik direktörü Rigobert Song, yaklaşan Gine maçı öncesi takımın durumu hakkında bilgi verdi.

Takım kaptanı Vincent Aboubakar’ın sakatlık durumuna değinen Song, “Aboubakar’ın turnuvayı tamamen kaçıracağı yönündeki söylentilere katılmıyorum.

O, takımımızın vazgeçilmez bir parçası ve lideri. Durumu maç gününe kadar netleşecek; oynayıp oynamayacağına o zaman karar vereceğiz. Ancak şunu unutmayın, o her zaman takımımızın bir üyesidir,” diye konuştu.

KISA SÜREDE DÖNECEK

Antrenmanda yaşanan talihsiz bir sakatlık sonucu Aboubakar’ın Afrika Uluslar Kupası’nı kaçırma ihtimali gündeme gelmişti.

Ancak Kamerun Futbol Federasyonu, 31 yaşındaki oyuncunun sol bacak kasında meydana gelen hafif yırtık nedeniyle kısa süre içinde sahalara dönmesinin beklendiğini duyurdu.

Kamerun Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası’nda ilk mücadelesini pazartesi günü Gine’ye karşı verecek ve Aboubakar’ın durumu takım için büyük önem taşıyor.

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