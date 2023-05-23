Aboubakar yılın oyuncusu ödülüne talip. Kamerunlu'nun gözü yükseklerde

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, gözünü 'Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü'ne dikti.

Aboubakar yılın oyuncusu ödülüne talip. Kamerunlu'nun gözü yükseklerde

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla Beşiktaş taraftarının ve camianın takdirini kazanan Aboubakar, hedefini belirledi.

Beşiktaş'a devre arasında katılan Kamerunlu oyuncu, 14 maçta forma giyerken 12 gol attı ve 1 asist yaptı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Aboubakar, Beşiktaş'taki başarılı performansıyla birlikte hedefini Afrika'da yılın futbolcusu için verilen ödülü kazanmak olarak belirlediği ifade edildi.

Haberin devamında, golcü oyuncunun bu isteğini takım arkadaşlarıyla da paylaştığı ve kariyerine bu ödülü eklemek istediği kaydedildi.

Aboubakar, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü için Riyad Mahrez, Franck Kessie, Andre Onana ve Kalidou Koulibaly gibi yıldız isimlerle yarışıyor.

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