Aboubakar'dan Beşiktaş taraftarını çıldırtan hareket! Tepki yağdı

Siyah-beyazlıların Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, flaş bir hamle yaptı.

BEŞİKTAŞI TAKİPTEN ÇIKARDI

Golcü futbolcu, sosyal medya hesabında Beşiktaş'ı takipten çıktı. 31 yaşındaki oyuncunun yaptığı bu hamle, kısa sürede gündem olurken Beşiktaş taraftarı, Aboubakar'a tepki gösterdi.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Beşiktaş, geçen günlerde yaptığı açıklamada, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Jean Onana ve Rachid Ghezzal'ın takım içi uyumsuzlukları ve performansları düşüklüğü sebebiyle kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu.

''DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞIM OLMADI''

Aboubakar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç işlemi yapmadım. Geçen yaz, sezon bittikten sonra ve sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı.'' ifadelerini kullanmıştı.