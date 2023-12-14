Aboubakar'dan kadro dışı kaldıktan sonra flaş açıklama: İşimi yapmama izin verin

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Aboubakar'dan kadro dışı kaldıktan sonra flaş açıklama: İşimi yapmama izin verin
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Kamerunlu golcü Aboubakar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı 5 isimden biri olan Vincent Aboubakar, flaş bir açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aboubakar, "Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç bakımı yapmadım. Geçen sezon bittikten sonra ve sezon öncesi başlamadan saçlarıma bakım yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı.

Bu sezon 11 gol 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Ve hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve e-posta gönderdi. Hukuki davalara konu olabilecek asılsız suçlamalardan vazgeçin, işimi yapmama izin verin." ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI KALANLAR
Beşiktaş, 11 Aralık Pazartesi günü yaptığı açıklamada Vincent Aboubakar ile birlikte; Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Jean Onana ve Eric Bailly'nin performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu.

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