Aboubakar'ın Beşiktaş'tan neden avans istediği ortaya çıktı

Burak Yılmaz, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın 4 ay sonraki alacağını istediğine dair açıklama yapmıştı. Gündeme oturan bu açıklama ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Aboubakar'ın Beşiktaş'tan neden avans istediği ortaya çıktı

Sabah'ta geçen habere göre; Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'tan avans isteme nedeni ortaya çıktı.
Haberde Aboubakar'ın aldığı avansın bir miktarıyla eski eşine ödeme yaptığı, bir kısmıyla da ülkesinde inşa ettirdiği otelin giderini karşıladığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş'ın eski teknik sorumlusu Burak Yılmaz, Vincent Aboubakar'ın 4 ay sonraki alacaklarını istediğini ifade etmişti.
Burak Yılmaz, ödeme yapılmayınca da Aboubakar'ın sakatlığını öne sürdüğünü dile getirmişti.
BEŞİKTAŞ YALANLADI
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın iddiasının sakatlıkla ilgili kısmını yalanlanmıştı. Diğer taraftan Siyah-Beyazlılar, Aboubakar'a aylar önce bir defaya mahsus avans verdiğini ifade etmişti.

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