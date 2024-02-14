Aboubakar'ın durumu belli oldu

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Aboubakar'ın durumu belli oldu
Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen Aboubakar için karar çıktı.

Beşiktaş, Trabzonspor'u yenip Antalyaspor'u eleyerek kupada çeyrek finale çıktıktan sonra Kayseri'de istediği oyunu ve sonucu alamadı.

Kartal, ligde üçüncülüğü Trabzonspor'a bırakırken hücumda etkisiz kaldı.

Fernando Santos, ligdeki puan kayıplarının nedenini kadrodaki eksikliklere bağladı. Portekizli teknik adam, Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku, Milot Rashica, Rachid Ghezzal ve Salih Uçan gibi isimlerin takıma katılmasıyla daha iyi olacaklarına güveniyor.

SANTOS'TAN ABOU BAKAR KARARI

Santos, eksikler yüzünden sahaya istediği kadroyu çıkaramadığını da belirtti. Santos, yeni transfer Ernest Muçi ve Aboubakar'ın hücumda sorunları çözeceklerini söyledi.

Santos'un, Aboubakar'a çok güvendiği öğrenildi. Kadro dışı bırakılan Kamerunlu forvetin iyileşmesini sabırsızlıkla bekleyen Santos, Aboubakar'ı hazır olduğunda formaya kavuşturacak.

Uzun süre Beşiktaş formasından uzak kalan Aboubakar, tam kapasiteye geldiğinde ilk 11'in değişmezi olacak.

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