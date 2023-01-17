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'Aç adam yok bu ülkede' derken arkasındaki aç insanı fark etmedi

Bu adam da 1 oy verecek ay sonunu getiremeyenler de 1 oy verecek.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 10:15
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'Aç adam yok bu ülkede' derken arkasındaki insanı fark etmedi

'Aç adam yok bu ülkede' derken arkasındaki aç insanı fark etmedi
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Odatv'nin haberine göre, 2023 seçimlerine yaklaşılmasıyla birlikte sokakta vatandaşın nabzı tutulmaya devam ediliyor. Birçok YouTube kanalı sokak röportajı yaparak vatandaşa mevcut ekonomik durum ve seçimler ile ilgili düşüncelerini soruyor.

Söz konusu röportajlardan birine katılan bir vatandaşın ülke ekonomisi ile ilgili yaptığı yorumlar sosyal medyada gündem oldu.

Röportaja katılan vatandaş, “Bundan 20 sene önce yollar, hava limanları bunlar yoktu. Diyorlar ki ekonomi pahalı, ekonomimiz pahalı ama çok güçlü bir ülkemiz var. Siyaseti aklı başında adamlar yapar. 18 yaşındaki çocuklar Türkiye’nin öncesini bilmiyor ki konuşsun” dedi.

"DİLENCİLERİN YA EVİ VAR ARABASI"

Muhabirin bir gün boyunca 12 tane dilenci gördüğünü söylemesi üzerine vatandaş “Dilencileri araştırın. Hepsinin ya evi ya arabası vardır. Bu ülkede aç adam yok. Bir tane gösterin bana. Adamlar evlerinde yemek yemiyor hazır yerde yemek yiyorlar. Aç adam yok bu ülkede” dedi.

Bu sırada sokak röportajını dinlemeye gelen vatandaşlar arasında ise evsiz bir adamın olduğu görüldü.

Vatandaşın “Aç adam yok bu ülkede, dilencilerin ya evi ya arabası var” derken evsiz bir adamın vatandaşı dinlemesi sosyal medyada gündem oldu.
Röportajın sonlarında ise vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ölmesi durumunda ülkede savaş çıkacağını belirterek “Erdoğan ölürse direkt savaş çıkar. Allah benim ömrümden alsın ona versin” dedi.

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Ötüken
17.01.2023 10:31
Yorumsuz..Haşa bunları da Allah yarattı!.  
 
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