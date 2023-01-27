Sabah aç karnına bunları asla tüketmeyin

En sevilen öğünlerin başında gelen kahvaltıda birçok kişi aç karnına tüketilmemesi gereken yiyecekleri tüketiyor. Bu durumun bilincinde olunmaması bağırsak ve mide problemlerine öncülük edebiliyor. İşte özellikle sabahları aç karnına tüketilmemesi gereken o besinler.

BU BESİNLERİ AÇ KARNINA TÜKETMEYİN



Her sabah uyandığımızda açlık hissi ile güne başlarız. Kahvaltı bu sebeple en sevilen ve ihtiyaç duyulan öğünler arasında yer almaktadır. Kahvaltıda birçok yiyecek bize eşlik etmektedir. Bu gıdalar arasında bazen yanlış tercihler yaparız. Bazı yiyecekler aç karnına tüketildiğinde mide ve bağırsaklarımıza zarar verebilir. İşte o yiyecekler...

Kahvaltıda veya günün herhangi bir saatinde aç karnına tüketilmemesi gereken yiyecekler arasında portakal suyu, meyveli yoğurt, muz, domates, baharat, kahve, yoğurt ve armut gibi gıdalar da yer alıyor.



Domates

Asit oranı oldukça yüksek olan domates, aç karnına ve tek başına tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına yol açıyor.

Baharat

Aç karnına ve fazla tüketmek mideye zarar veriyor. Reflü, gastrit ve ülser tetikleyicisi.

Kahve

Kafein mideye zarar verebiliyor. Aç karnına içildiğinde mide ağrıları veya mide krampları yaşanabiliyor.



Portakal suyu

Aç karnına tek başına tüketildiğinde asitli yapısı mideye zarar verebiliyor.

Meyveli yoğurt

Hazır paket olarak tüketildiğinde içerisindeki tatlandırıcı ve şeker kan şekerinin yükselmesine neden oluyor.

Muz ve muzlu süt

Potasyum oranı oldukça yüksek olan muz kan şekerini yükseltiyor.

