Aç tilkileri elleriyle doyurdular

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fikri Özkan, eşi ve arkadaşlarıyla gittiği Atabarı Kayak Merkezi dönüşünde ormanlık alanda yol kenarında bir tilki gördü.
Araçlarını durdurarak tilkiyi izlemeye başladılar. Özkan ailesi ve arkadaşları, yanlarına yaklaşan 4 tilkiyi ekmek vererek elleriyle beslemeye başladı.
İnsanlardan korkmayan tilkiler, karınları doyduktan sonra ormanlık alana geri döndü.
Grup, tilkileri beslemelerini ve sohbetlerini cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, tilkilerin sevimli ve sakin tavırları dikkat çekti.