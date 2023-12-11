Açelya Akkoyun 1 ayda 17 kilo verip bambaşka biri oldu. Zayıflama sırrını açıkladı

Uzun yıllardır ekranda yer alan ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan 51 yaşındaki oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, 1 ayda tam 17 kilo verdi. Ünlü oyuncu, kilo verme sırrını merak edenler için anlattı. İşte Akkoyun'un 17 kilo vermesinin sırrı...

Ekmek Teknesi Suzan olarak hafızalara kazınan ve son olarak Doksanlar dizisiyle ekrana gelen oyuncu fazla kilolarıyla başı dertte olan isimlerdendi.

Konservatuara gireceği yıl 86 kilo olan oyuncu, kilosu nedeniyle seçmelerden geçemediğini açıkladı. Bu nedenle hırs yapan ve 1 ayda tam 17 kilo veren ünlü isim, nasıl kilo verdiğini de anlattı.

Konservatuar kapısından geri çevrilen Akkoyun, 1 ay boyunca yemeği azaltarak tek öğünle beslendiğini söyledi.

"TEK ÖĞÜN YEDİM, AÇ KALDIM"

Bol bol su içen ve spor yapmayı da aksatmayan güzel oyuncu, bunları kısa süreli yapmadığını ve yıllar içinde alışkanlık haline getirdiğini söyledi. Şimdilerde de düzenli beslenen ve fit kalmaya özen gösteren Akkoyun, hayatından ekmeği çıkardığının altını çizdi.

Kilo vermek için buna inanmanın son derece önemli olduğunu belirten Akkoyun, ekmeği hayatından çıkarıp su içerek ve düzenli spor yaparak ulaşılamayacak bir beden olmadığını herkese kanıtlamış oldu.