Acemi hırsız kadının telefonunu elinden kaptı, kaçamadı!

Kaynak: İHA
Acemi hırsız kadının telefonunu elinden kaptı, kaçamadı!
İstanbul Fatih'te tramvay bekleyen bir kadının telefonu, kaşla göz arasında çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Fatih Çemberlitaş tramvay durağında 16 Şubat’ta saat 07.15 sıralarında hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli tramvay bekleyen kadının dalgalandığından faydalanarak elindeki cep telefonunu çalarak koşmaya başladı. Telefonu çalınan kadın, adamın peşinden koşarken, o esnada durağa gelen tramvaydan inen vatandaşlar da hırsızın peşine düştü.

Çevrede bulunan turizm ekipleri, kaçan şüpheliyi fark edip, kısa süreli kovalama sonrasında yakaladı.

ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüphelinin kimliği A.H. olarak belirlenirken çaldığı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından kapkaç suçundan sevk edildi. Şahıs, adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızın kadının elindeki telefonu çalarak hızla koşmaya başladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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