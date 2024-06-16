Acemi kasaplar acemi olduklarını kabul etmedi

Bayram namazının ardından kurban kesimine başlayan vatandaşlar arasında, işi profesyonellere bırakmayıp kurbanını kendi kesmek isteyenler, dikkatsizlik sonucu ellerini, kollarını ve parmaklarını yaraladı. Hastanelerin acil servislerine başvuran acemi kasapların yaralarına dikiş atıldıktan sonra, yarım bıraktıkları işe geri döndüler. Acemiliğini kabul etmeyen bazı kasaplar ise durumu "aksilik" olarak nitelendirdi.

Elini kesen Nurdoğan Kuzu, yaşadığı kazayı şu sözlerle anlattı: "Bir anlık dikkatsizlikle kurban yerine kendimi kestim. İlk defa oldu. 5 dikiş atıldı. Tüm acemi kasaplara dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Bayramımız güzel geçsin, daha dikkatli çalışalım." Kuzu'nun yanı sıra Adem Altıkaya da, yaşadığı talihsizliği şu şekilde ifade etti: "Acemi kasap diye yazmayın. Bu acemilik değil de aksilik oldu. 10 senedir kurban kesiyorum, bu sene aksilik oldu."

Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da, acemi kasaplar, dikkatsizlik ve acelecilik sonucu hastanelerin acil servislerini doldurdu. Yetkililer, kurban kesimi sırasında dikkatli olunması ve mümkünse işi profesyonellere bırakılması gerektiğini belirtiyor. Bayramın güzel geçmesi ve kazaların önlenmesi için daha dikkatli ve özenli çalışmanın önemi vurgulanıyor.

Kurban kesimi sırasında yaralanan birçok vatandaş, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Bu durum, hastanelerde yoğunluğa neden olurken, sağlık ekipleri de yaralanmalara hızlı müdahale ederek vatandaşların bayramı sağlıklı bir şekilde devam ettirmelerini sağladı.