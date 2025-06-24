Acı biber yiyen kilolardan kurtulacak! Bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı

Acı biberin sofralardaki yeri sadece lezzet katmakla sınırlı değil; bilimsel çalışmalar, bu baharatlı lezzetin kilo verme sürecinde de güçlü bir müttefik olabileceğini ortaya koydu.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, acı yiyeceklerin metabolizmayı hızlandırdığı, kalori yakımını artırdığı ve hatta iştahı kontrol altına aldığı yönünde çarpıcı bulgular sundu.

Uzmanlar, acı biberin içerdiği kapsaisin bileşiğinin bu etkilerin ardındaki sır olduğunu belirtti.

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’nden doktora sonrası araştırmacı Dr. Paige Cunningham, Food Quality and Preference dergisinde yayımlanan bir çalışmada, acı biberin yeme davranışlarını nasıl etkilediğini inceledi. Cunningham ve ekibi, yemeklere lezzetini bozmadan acı biber eklendiğinde, yeme hızının yavaşladığını ve tüketilen porsiyon miktarının azaldığını gözlemledi.

Cunningham, “Acı tadın, beynin tokluk sinyallerini daha hızlı algılamasına yardımcı olduğunu düşünüyoruz. Bu, daha az yemek yemeyi teşvik edebilir” dedi.

Araştırma, kapsaisinin psikolojik etkilerinin yanı sıra metabolik faydalarını da ortaya koyuyor; bu bileşik, vücut ısısını artırarak kalori yakımını yaklaşık %5 oranında hızlandırabiliyor.

Klinik diyetisyen Haley Robinson, kapsaisinin termojenik etkisine dikkat çekti:

“Kapsaisin, vücut ısısını yükselterek metabolizmayı hızlandırır. Bu, dinlenme halindeyken bile daha fazla kalori yakmanızı sağlar.”

Robinson, bu etkinin özellikle düzenli acı biber tüketenlerde belirgin olduğunu belirtti.

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American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, kapsaisinin yağ oksidasyonunu artırarak özellikle karın bölgesindeki yağ kütlesinin azalmasına katkıda bulunabileceğini gösterdi.

Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir başka araştırma, acı biber tüketiminin sadece kilo kontrolüyle değil, genel sağlıkla da bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, düzenli olarak baharatlı yiyecekler tüketenlerin kalp hastalığına bağlı ölüm riskinin %14 daha düşük olduğunu buldu.

Rush Üniversitesi’nden Dr. Thomas Holland, bu faydaların temkinle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı:

“Acı biberler genellikle yüksek kalorili ve yağlı yiyeceklerle birlikte tüketiliyor. Bu, sağlıklı bir diyetin parçası olmadığında faydaları gölgede bırakabilir.”

Holland, acı biberin dengeli bir beslenme planına entegre edilmesi gerektiğini önerdi.

Acı yiyeceklerin iştah üzerindeki etkisi de dikkat çekti. İngiltere’de yapılan bir çalışma, kahvaltıda acı biber içeren yiyecekler tüketen bireylerin gün boyunca daha az kalori aldığını ve tokluk hissinin daha uzun süre devam ettiğini gösterdi.

Beslenme uzmanı Dr. Michael Greger, “Acı biber, sindirim sırasında vücudun daha fazla enerji harcamasını sağlar, bu da kalori yakımını artırır” dedi. Greger, acı biberin termojenik etkisinin, metabolik hızı %20-25 oranında artırabileceğini belirtti.

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Uzmanlar, acı biber tüketiminde ölçülü olunması gerektiğini vurguladı. Dr. Lisa Young, “Acı yiyecekler metabolizmayı desteklese de, mucizevi bir çözüm değil. Kalori açığı oluşturmadan kilo vermek mümkün değil” diyerek porsiyon kontrolünün önemine işaret etti. Ayrıca, mide hassasiyeti olan bireylerin aşırı acı tüketiminden kaçınması gerektiği konusunda uyardı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre, düzenli fiziksel aktiviteyle birlikte dengeli bir diyet, kilo verme sürecinde en etkili yöntemlerden biri olmaya devam ediyor.

X platformunda da acı biberin kilo verme üzerindeki etkileri sıkça tartışıldı. Kullanıcılar, “Acı biberle yemek yediğimde daha az acıkıyorum!” gibi deneyimlerini paylaşırken, bazıları ise “Her gün acı tüketiyorum, metabolizmam hızlandı” yorumlarıyla bu trendi destekledi.

Uzmanlar, popüler diyet trendlerine kapılmadan önce bir diyetisyene danışılmasını önerdi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, acı biberin kilo verme sürecinde metabolizmayı hızlandırıcı ve iştah kontrol edici bir rol oynayabileceğini doğruladı.