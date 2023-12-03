Acı kavunun yararları nelerden

Özellikle sıcak havalarla ortaya çıkan Acı kavunun kimilerine göre yararı var kimilerine göre ise zararlı. İşte az bilinenlerk…

İŞTE YARARLARI

Saçkıran hastalığına iyi gelir.- Felce, kaşıntıya, karaciğer hastalıklarına, hatta siroza, böbrek ve mesane hastalıklarına, romatizma, gut ve kadın hastalıklarına iyi gelir.

Kan ve safrayı inceltir, baş ağrısı ve migreni geçirir. – Özellikle meyvesi, kökü ve elateryum adıyla tanınan madde ishal yapıcı ve idrar arttırıcı, hem de buruna çekilmek yoluyla sinüzite karşı kullanılır.

Sinüzitte, meyvesinin sıkılan taze öz suyudan faydalanılır. Tahriş edici bir sıvı olduğundan bu biçimde kullanımında dikkat edilmelidir. Sinüzitte kullanımı, yapılan deneysel çalışmalarda da etkinliği saptanmıştır.

Tümörler ve egzama gibi cilt hastalıklarında ve yaralarda, kökünden hazırlanan lapa ve merhemler haricen (sürülerek) kullanılır. Taze kökün iç kısmı bir bıçak ile kazınarak elde edilen usare ağrı kesici ve yara iyi edici olarak cildin üzerine sarılır. Taze yapraklar da aynı amaç için kullanılır.

Kronik nefritte, üre yüksekliğinde, şişmanlıkta, sirozda, yüksek tansiyonda, damar sertliğinde faydalıdır.

Müshil için, küçük miktarlarda (bir defada 5-6mg.) haplar halinde kullanılır.

Bitkinin meyve kısmından elde edilen su, eklemlere sürülebilir. Oldukça eski bir romatizma ilacıdır.

Elde edilen su sırt ağrılarında, mafsal ve siyatik ağrılarında sürülür.

Sarılık hastalığında buruna suyu damlatılırsa sarılığı geçirir.- Kan akan yere konulursa kanı keser.

Çıkacak olan diş yerlerine sürülürse kolay çıkartır.

Yaprağı zeytinyağı ile pişirilip karına sürülürse karın ağrısını geçirir.

Kökü kaynatılıp buharına oturulursa basura iyi gelir.

Yılan ve akrep sokmalarına karşı panzehirdir. Kökü, yılan ya da akrep sokan kimseye yedirilir ve sokan yere sürülürse faydalı olur. Fakat hamilelerin kullanması önerilmez. Düşüklere sebep olur.