Açık alınla deyiminin anlamı nedir?

Açık alınla deyiminin anlamı: Başarı, şeref, övünç ve dürüstlükle.

Başarı, şeref, övünç ve dürüstlükle anlamlarına gelmektedir. Toplum arasında alnı açık olmak, yaptığı işlerde dürüst olmak, güvenilir olmak, doğru ve düzgün çalışmak anlamlarına gelmektedir. Açık alınla da bu deyimin bir başka versiyonu olarak kullanılmaktadır.

Örnek cümleler

- Hemen her işten açık alınla çıkar onlar.

- Bugüne kadar her işimizi açık alınla yaptık.

- Açık alınla yaşamak hepimiz için büyük bir onurdur.

- Açık alınla ticaret yapmak herkesin harcı değildir.