Ergin Ataman tutundu

THY EuroLeague çeyrek çeyrek final mücadelesinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi.

Seride 2-1 geride olan Yunan temsilcisi Panathinaikos, güvenlik nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan mücadeleyi 95-88 kazandı, seriyi son maça taşımayı başardı.

8 Mayıs Çarşamba günü Atina'daki OAKA Arena'da oynanacak karşılaşmayı kazanan takım 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonuna katılmaya hak kazanacak.

İlk periyotta ev sahibi konumundaki Maccabi'nin 29-26'lık üstünlüğü vardı. Maccabi Tel Aviv soyunma odasına da 50-59'luk avantajla gitti. Üçüncü çeyrekte Panathinaikos 74-69 öne geçti. Son bölümü çok daha iyi oynayan Ergin Ataman'ın ekibi maçı 95-88 kazanıp seriyi son maça taşıdı.