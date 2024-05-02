Ergin Ataman tutundu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Ergin Ataman tutundu
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv'i devirdi, THY EuroLeague çeyrek final serisini Atina'ya taşıdı.

THY EuroLeague çeyrek çeyrek final mücadelesinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi.

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Seride 2-1 geride olan Yunan temsilcisi Panathinaikos, güvenlik nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan mücadeleyi 95-88 kazandı, seriyi son maça taşımayı başardı.

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8 Mayıs Çarşamba günü Atina'daki OAKA Arena'da oynanacak karşılaşmayı kazanan takım 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonuna katılmaya hak kazanacak.

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İlk periyotta ev sahibi konumundaki Maccabi'nin 29-26'lık üstünlüğü vardı. Maccabi Tel Aviv soyunma odasına da 50-59'luk avantajla gitti. Üçüncü çeyrekte Panathinaikos 74-69 öne geçti. Son bölümü çok daha iyi oynayan Ergin Ataman'ın ekibi maçı 95-88 kazanıp seriyi son maça taşıdı.

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