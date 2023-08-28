Açık kalpli deyiminin anlamı nedir?

Açık kalpli deyiminin anlamı: Samimî, içi temiz, içi dışı bir olan kimse.

Samimi insanlar için kullanılan bu deyim, olduğu gibi görünen kişiler, kalbinden geçeni diliyle ifade eden kişiler için de kullanılmaktadır.

Örnek cümleler

- Komşumuz kadar açık kalpli bir adam görmedim.

- Açık Kalpli (yürekli) deyiminin örnek cümle içinde kullanımları:

- Açık kalpli biri olarak herkese yardım ederdi.

- Köydeki insanların çoğu açık kalplidir hemen seni evine çağırır yedirir, içirirler.

- Açık kalpli olmak herkesin harcı değildir, samimiyet farklı bir şey…