Açıklama Bakandan geldi. Bugün hesaplara yatıyor

Kaynak: İHA
Açıklama Bakandan geldi. Bugün hesaplara yatıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımının bugün hesaplara yatmaya başladığını açıkladı. Hesaplara yatacak paraların toplamının 2,8 milyar lira olduğu öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan evde bakım parası açıklaması. Bakan Göktaş, 560 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan faydalandığını ve hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını ifade etti.

YENİ DÜZENLEMEYLE 7 BİN 608 TL OLARAK YATIRILACAK

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira yatırdıklarını yaptığı açıklamada kaydeden Bakan Göktaş 2023'te toplam 116,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptılarını söyledi. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun diyen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, engellilik alanındaki sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdüreceklerini söyledi.

Evde BAkım Yardımı ödemeleri, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde 7 bin 608 lira olarak yatırılacağını kaydetti.

İlgili Haberler
Mafya liderini kalaşnikofla tarayarak öldürdüler. Caddenin ortasında suikast
Sabancı Holding'ten dev birleşme kararı
Kabine toplantısından emekliye ne çıkacak? İşte tüm ayrıntılar
Son Haberler
Çiftçiler hükümete karşı ayaklandı. Başkentte hayat durma noktasına geldi Dünya
Çiftçiler hükümete karşı ayaklandı. Başkentte hayat durma noktasına geldi
Bakan Şimşek valilere tasarruf çağrısı yaptı Togg alın' dedi. Saray’daki harcamalar Şimşek’in dikkatini çekmiyor mu? Ekonomi
Bakan Şimşek valilere tasarruf çağrısı yaptı Togg alın' dedi. Saray’daki harcamalar Şimşek’in dikkatini çekmiyor mu?
Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Szymanski geçiyor Spor
Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Szymanski geçiyor
Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasının onanması istendi Gündem
Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasının onanması istendi
Trump Iowa'daki ön seçimleri kazandı Dünya
Trump Iowa'daki ön seçimleri kazandı
Eşek hoşaftan ne anlar atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Eşek hoşaftan ne anlar atasözünün anlamı nedir?
İBB’ye yeni kumpas. Kurum'a dert yanan kadının derdi sahte çıktı Gündem
İBB’ye yeni kumpas. Kurum'a dert yanan kadının derdi sahte çıktı