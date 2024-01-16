Açıklama Bakandan geldi. Bugün hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan evde bakım parası açıklaması. Bakan Göktaş, 560 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan faydalandığını ve hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını ifade etti.

YENİ DÜZENLEMEYLE 7 BİN 608 TL OLARAK YATIRILACAK

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira yatırdıklarını yaptığı açıklamada kaydeden Bakan Göktaş 2023'te toplam 116,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptılarını söyledi. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun diyen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, engellilik alanındaki sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdüreceklerini söyledi.

Evde BAkım Yardımı ödemeleri, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde 7 bin 608 lira olarak yatırılacağını kaydetti.