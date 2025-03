Açıklanan fiyat hayal kırıklığı yarattı. Akaryakıtta indirim fiyaskosu

Brent petrolün varil fiyatı 70.36 dolardan işlem görüyor. Dün 2 lira 6 kuruş indirim yapılan benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 43 lira 41 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 43 lira 26 kuruşa, Ankara'da 43 lira 96 kuruşa, İzmir 44 lira 33 kuruşa satılıyor.

Sektör temsilcileri de motorine bugün 1 lira 60 kuruş indirim uygulanacağını açıkladı. Sürücüler motorinin litresi Avrupa Yakası'nda 45.05 lira, Anadolu Yakası'nda 44 lira 94 kuruşa, Ankara'da 45 lira 78 kuruşa, İzmir'de 46 lira 14 kuruşa düşeceğini hesapladı.

Ama akaryakıt almaya gidenler fiyatların daha yüksek olduğunu görünce şaşkına döndü. Motorinin litresi Avrupa Yakası'nda 45.36 lira, Anadolu Yakası'nda 45 lira 24 kuruşa, Ankara'da 46 lira 09 kuruşa, İzmir'de 46 lira 46 kuruşa satıldığını gördü.

Büyük şok yaşayan bir vatandaş "1 lira 60 kuruş indirim beklerken 1 lira 35 kuruş indirim yapıldı. Kuruş hesabı yapan dar gelirliler için bu büyük bir rakam. Devlet bizim derimizden bile yararlanıyor. Dünyada dip yapan benzin ve motorin fiyatları bizde hüsran yaşatıyor" dedi.x

Bir emekli ise "Oğlum hasta. Dün onu ziyaret etmem gerekiyordu. Hanıma 'motorine indirim gelecek. Yarın gidelim deyince iyi olur' diyerek bana destek çıktı. Bir litre fiyatının 45 lira 05 kuruşa düşmesini beklerken, tabelada 45 lira 36 kuruşu görünce beynimden vuruldum" diye konuştu.

Bir başka vatandaş da "Salı günü zamma hazırlanın. İndirim bitti bindirim başlıyor. AKP'li bir arkadaş 'yakında akaryakıt çok ucuzlayacak. Ülkemizin her yerinden petrol fışkırıyor' dedi. Kendisine her yerden su da fışkırıyor ama devlet sana bedava mı veriyor deyince sustu. Her bahçeden petrol çıksa bu zihniyet yine dünyanın en pahalı akaryakıtını bizlere satar" diyerek tepkisini dile getirdi.