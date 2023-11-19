Acil tahliye planı çağrısı: Gazze'deki Şifa Hastanesi artık hizmet veremiyor

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in ablukası ve saldırısı altındaki Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin artık hizmet veremediğini bildirdi

KAYNAK: AA
Acil tahliye planı çağrısı: Gazze'deki Şifa Hastanesi artık hizmet veremiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, DSÖ'nün, yüksek risk taşıyan bir görevi yürüten Birleşmiş Milletler (BM) değerlendirme heyetine Şifa Hastanesi'nde öncülük ettiğini belirtti.

"Heyet, hastanenin artık hizmet veremediğini gördü. Su, yiyecek ve yakıt yok, tıbbi malzemeler tükendi." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bu içler acısı durum, bebekler de dahil hastaların durumu göz önüne alındığında, sağlık çalışanlarının artık orada hayat kurtarıcı bakım alamayacak hastaların tahliyesi için destek talep ettiğini kaydetti.

Ghebreyesus, "Acil bir tahliye planı geliştirmek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve bu planın tümüyle kolaylaştırılmasını talep ediyoruz. Sağlığın ve sivillerin korunması çağrımızı yineliyoruz. Mevcut durum dayanılmaz ve savunulamaz. Şimdi ateşkes." ifadelerini kullandı.

ZORLA HASTANE DIŞINA SÜRÜLDÜLER

Gazze’deki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istediğini belirtmişti.

İsrail ordusu, saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamı ile hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürmüştü.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hasta, yaralı, yerinden edilmiş kişiler ile sağlık personelinin hastaneden ayrılması için verdiği bir saatlik sürenin ardından hastaneyi boşaltma işleminin başladığını ifade etmişti.

Ebu Silmiyye, İsrail ordusunun boşalttığı hastanede kalan hastalar ve 30 prematüre bebek için BM yetkilileriyle görüştüklerini belirtmişti.

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