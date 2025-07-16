Açılım tiyatrosunun ardından Bahçeli, DEM'i kapıda karşıladı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vesilesi ile başlayan açılım tiyatrosunun ilk perdesi teröristbaşı Öcalan’ın silah bırakma çağrısı, ikinci perdesi terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perdesi teröristlerin silahları kazanlardan yakması ile devam etti.

DEM Parti ise siyasi turlara başladı. Temsilen oluşturulan İmralı Heyeti’nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un açılım tiyatrosunu anlatacağı ilk durak Adalet Bakanlığı oldu. Heyet görüşme için bakanlık binasına giriş yaptı.Heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile sürece ilişkin detayları konuşuldu.

DEM heyeti görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu. Pervin Buldan, "Adalet Bakanı da bizimle aynı fikirdeydi. Olumlu bir görüşme oldu, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Mithat Sancar ise "Sureç hukuki zeminde ilerliyor. Adalet Bakanlığı'nın bu süreçte rolü kritik bir yerde" demişti.

İmralı ziyareti devam ediyor. Gelecek Partisi'nin ardından ikinci ziyaret açılım sürecinin baş mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. DEM heyetini, Bahçeli kapıda karşılarken, yanında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Celal Adan yer aldı.

"BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDERİZ, OLUMLU GEÇTİK"

Görüşmenin sona ermesinin ardından DEM Parti vekili Pervin Buldan, "Bahçeli'ye teşekkür ederiz, olumlu geçtik. Kendilerini sürece dair bilgilendirdik. Bahçeli'nin sürece dair olumlu görüşünü dinledik. Hem Bahçeli, muhalefet ve Cumhur İttifakı ile ortak bir tutuma ihtiyaç var. Barış sürecine evireceğiz" dedi.

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