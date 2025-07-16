Açılım tiyatrosunun ardından Bahçeli, DEM'i kapıda karşıladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

Geçtiğimiz günlerde yeni açılım sürecinde teröristlerin silah yakma perdesi sahnelenmişti. DEM Parti ise süreçte yeni görüşme turunu bugün Adalet Bakanlığı ile başlattı. İlk parti ziyareti ise Gelecek Partisi'ne yapan heyet ardından sürecin baş mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladığı görüldü. Görüşme devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vesilesi ile başlayan açılım tiyatrosunun ilk perdesi teröristbaşı Öcalan’ın silah bırakma çağrısı, ikinci perdesi terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perdesi teröristlerin silahları kazanlardan yakması ile devam etti.

DEM Parti ise siyasi turlara başladı. Temsilen oluşturulan İmralı Heyeti’nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un açılım tiyatrosunu anlatacağı ilk durak Adalet Bakanlığı oldu. Heyet görüşme için bakanlık binasına giriş yaptı.Heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile sürece ilişkin detayları konuşuldu.

DEM heyeti görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu. Pervin Buldan, "Adalet Bakanı da bizimle aynı fikirdeydi. Olumlu bir görüşme oldu, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Mithat Sancar ise "Sureç hukuki zeminde ilerliyor. Adalet Bakanlığı'nın bu süreçte rolü kritik bir yerde" demişti.

İmralı ziyareti devam ediyor. Gelecek Partisi'nin ardından ikinci ziyaret açılım sürecinin baş mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. DEM heyetini, Bahçeli kapıda karşılarken, yanında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Celal Adan yer aldı.

"BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDERİZ, OLUMLU GEÇTİK"

Görüşmenin sona ermesinin ardından DEM Parti vekili Pervin Buldan, "Bahçeli'ye teşekkür ederiz, olumlu geçtik. Kendilerini sürece dair bilgilendirdik. Bahçeli'nin sürece dair olumlu görüşünü dinledik. Hem Bahçeli, muhalefet ve Cumhur İttifakı ile ortak bir tutuma ihtiyaç var. Barış sürecine evireceğiz" dedi.

whatsapp-gorsel-2025-07-16-saat-14-03-51-467b864d.jpg

whatsapp-gorsel-2025-07-16-saat-14-02-41-044a2708.jpg

DETAYLAR GELİYOR...

Son Haberler
PayPal'dan dijital para atağı
PayPal'dan dijital para atağı
Karapınar’da "15 Temmuz etkinlikleri! Yürekler bir oldu
Karapınar’da "15 Temmuz etkinlikleri! Yürekler bir oldu
FBI'dan flaş karar! 3 İranlı yetkili en çok arananlar listesine alındı
FBI'dan flaş karar! 3 İranlı yetkili en çok arananlar listesine alındı
Kripto düzenlemeleri zora girdi: ABD Kongresi'ndeki oylama tehir edildi
Kripto düzenlemeleri zora girdi: ABD Kongresi'ndeki oylama tehir edildi
Öfkeli müşteriden kurşunlu intikam
Öfkeli müşteriden kurşunlu intikam