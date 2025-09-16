Açılıma TFF desteği! Amedspor'a skandal izin: Türk futbolunda örneği yok

Düzenleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, tepki çeken bir karara imza attı. Federasyon, Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor'un formasında Kürtçe slogan bulunmasına izin verdi. İşte detaylar...

MHP Genel Başkanı Devler Bahçeli'nin başlattığı açılım sürecine destek gelmeye devam ediyor. Bahçeli'ye son destek ise Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Federasyon, Amedspor hakkında aldığı karar ile büyük bir tepki çekti.

TFF'DEN TARTIŞMALARA NEDEN OLAN KÜRTÇE SLOGAN KARARI!

Amedspor, geçtiğimiz günlerde kentte faaliyet gösteren bir yerel firma ile göğüs sponsorluğu anlaşması yaptı. Formada sponsorun kullandığı Kürtçe ifade, "Koma me bona we" (Grubumuz sizin için) dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylanan bu kullanım, profesyonel liglerde bir forma üzerinde Kürtçe slogana ilk kez yer verilmesi olarak kayıtlara geçti.

ff.jpeg

SADECE TİCARİ ANLAŞMA OLMADIĞI DİLE GETİRİLDİ

Öte yandan Amedspor Yönetimi, sponsorluk anlaşmasının sadece ticari bir işbirliği olmadığını vurguladı. Yönetim, bu adımı bölgenin kültürel değerlerini tanıtma ve spor aracılığıyla kimlik bilincini güçlendirme amacıyla değerlendirdiklerini açıkladı.

