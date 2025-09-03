Açılımcı Bahçeli ile DEM Parti arasında çatlak! Can, ciğer, kuzu sarması olmuşlardı

Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG Komutanı Mazlum Abdi, 10 Mart 2025 yılında SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda anlaşmaya varmıştı. Fakat ABD ve Fransa öncülüğünde gerçekleştirilen görüşmelerde ilerleme olmadı.

Paris’te gerçekleşmesi planlanan toplantı, Süveyda’daki saldırılar sebebiyle ertelendi. Suriye geçici hükümeti, 8 Ağustos tarihindeki SDG konferansını neden göstererek toplantılara katılmama kararı aldı.

Bahçeli ise önceki gün yaptığı açıklamada, 10 Mart mutabakatına uyulmadığı takdirde Ankara ile Şam’ın ortak iradesiyle askeri müdahalenin kaçınılmaz olacağını ifade etmişti.

"SORUNLAR TEHDİTLE DEĞİL DİYALOGLA ÇÖZÜLÜR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Yeni Yaşam gazetesine yaptığı açıklamada, Kürtler dahil hiçbir halkın kendi güvenliği garanti altına alınmadan mevcut belirsizlik içinde erimesinin beklenemeyeceğini belirterek, "Sorunların çözümü operasyon tehditleriyle değil, hak ve hukuk temelinde diyalogla mümkündür. Somut güvenceler olmadan sadece ‘Teslim olun’ demek ne adaletle ne de barışla bağdaşır" dedi.

Bakırhan, 10 Mart mutabakatının ruhuna aykırı davrananın Şam yönetimi olduğunu ileri sürerek, “Geçiş anayasası hazırlanırken, hükümet ve cumhurbaşkanı belirlenirken Kürtlere, Dürzilere, Alevilere ya da Türkmenlere danışılmadı. Bu nasıl 10 Mart mutabakatına uygun olabilir?" diye konuştu.

Bakırhan, Türkiye’nin bölgedeki Kürtlerin meşru haklarını savunmasının kendi vatandaşları açısından da hayati olduğunu belirterek, “Türk, Kürt, Arap ve Fars kardeşliğini güçlendirmenin yolu eşitlik ilkesini benimsemektir. Türkiye’nin Kürtlerin onurunu ve statüsünü savunması, kendi vatandaşı olan milyonlarca Kürdün de beklentisidir. Bizler için bu dönem, çatışmanın yerini diyaloğun, ötekileştirmenin yerini kucaklaşmanın aldığı bir dönüşüm sürecidir. Ancak atılan tarihi adımlara karşılık henüz somut bir karşılık göremedik" ifadelerini kullandı.

"PARMAK SALLAMAKLA ÇÖZÜM OLMAZ"

Bakırhan, hükümetin yaklaşımını da eleştirdi:

“Her şeyi kendinize hak göremezsiniz. Bu süreç bir ‘yap-et’ süreci değildir. Neden Kuzey Doğu Suriye heyetiyle resmi görüşmeler yapılmıyor? Neden demokratik entegrasyona dair tek bir öneri topluma açıklanmıyor? Varsa yoksa parmak sallama” diyen Bakırhan, Meclis’in çözüm arayışlarına açık olması gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye’nin tarihsel endişelerini anlıyor ve saygı duyuyoruz. Ancak çözüm, halkların haklarını yok saymakla değil, eşit kardeşlik temelinde ortak geleceği kurmakla mümkündür. Kürtlerin hakkının tanınması Türkiye’yi zayıflatmaz; tam tersine güçlendirir, bölgesel istikrarı pekiştirir" dedi.