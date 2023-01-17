Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Muğla Gençlik Buluşması'nda, Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buluşmasında ilginç anlar yaşandı.

“DUYANLAR DUYAMAYANLARA”

Erdoğan'a olan sevgisini anlatırken "Cengiz Kurtoğlu, 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısı ile bizim size olan aşkımızı, muhabbetimizi, sevgimizi söyledi. Biz çok gurur duyduk. Size olan aşkımız ebedi. Bunu her zaman her yerde sizi temsil ederek getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"SESİM KÖTÜ, SİZE AŞKIMI HER YERDE İLAN EDİYORUM"

Bu esnada söze giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kadına "Şarkıyı sen nasıl söylüyorsun?" şeklinde bir soru yöneltti.

Erdoğan'ın bu sorusu karşısında kısa süreli duraksayan kadın, "Benim sesim kötü. Ben size aşkımı her yerde ilan ediyorum. ama sizden dinlemeyi çok isterim" dedi.

ERDOĞAN KAHKAHAYI BASTI

Bu sözlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil salondakilerden alkış ve gülüşme sesleri yükseldi.

DAHA ÖNCE DE AKP’Lİ BİR GENÇ DUYGULANMIŞTI

Erdoğan, AKP İl Başkanlığınca Konya Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya gelmiş, soruları yanıtlamıştı.

AKP ile hemen hemen aynı yaşta olduğunu belirten Kübra isimli bir gencin, "Doğduğumda siz vardınız, şu anda siz varsınız, ilerde de hep sizin olmanızı istiyorum. Çok heyecanlıyız o yüzden ağlıyorum." ifadeleri üzerine Erdoğan, "Ağlamak yok." demişti.