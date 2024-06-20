Açlık Oyunları'nın yıldızı Donald Sutherland 88 yaşında öldü

Uzun kariyeri ve son derece üretken bir kariyere sahip Kanadalı film ve televizyon oyuncusu Donald Sutherland, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Aktörün oğlu Kiefer Sutherland, X adlı sosyal medya platformundan yayınladığı mesajında "Size üzüntüyle babam Donald Sutherland'ın vefat ettiğini bildiriyorum" diye yazdı.

Kimilerine göre tatlı kimilerine göre şeytani bir gülümsemeye sahip olan usta aktör, Robert Altman'ın Mash filminde can verdiği Hawkeye Pierce ve Kelly's Heroes filmindeki hippi tank komutanı karakterlerinin yanı sıra ülkemizde Açlık Oyuları adıyla şöhret bulan Animal House filmindeki sarhoş profesör gibi sıra dışı karakterlerle tanınıyordu.