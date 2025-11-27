Birleşik Kamu-İş, Kasım 2025 Açlık-Yoksulluk Sınırı Araştırması sonuçlarını açıkladı; açlık sınırı 30 bin 327 liraya, yoksulluk sınırı ise 93 bin 697 liraya yükseldi.

Birleşik Kamu-İş, dört kişilik bir ailenin temel gıda ve gıda dışı harcamalarını esas alarak hazırladığı Kasım 2025 Açlık-Yoksulluk Sınırı Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, açlık sınırı kasım ayında 266 lira artarak 30 bin 327 liraya, yoksulluk sınırı ise gıda dışı harcamalardaki artışların etkisiyle 93 bin 697 liraya yükseldi.

ASGARİ ÜCRETİN 8 BİN LİRA ÜZERİNDE

Açlık sınırı, yıl boyunca 22 bin 104 lira olarak uygulanan net asgari ücretin 8 bin 61 lira üzerine çıktı. Rapora göre dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcaması için yapması gereken aylık tutar asgari ücretin çok üzerinde kaldı. Yoksulluk sınırı ise ekim ayına göre bin 459 lira arttı. Son bir yılda artış 24 bin 16 lirayı buldu.

ET, BALIK, YUMURTA VE SÜT ÜRÜNLERİNDE ZİRVE

Rapora göre, kasım ayında gıda grubunda en dikkat çekici artışlar et, yumurta, süt ve süt ürünlerinde yaşandı. Buna göre: Et-balık-yumurta harcamaları aylık 208 lira artarak 9 bin 323 liraya, süt-yoğurt-peynir harcamaları 65 lira artarak 6 bin 314 liraya yükseldi.

Taze meyve harcamalarında aylık bazda düşüş görülse de yıllık artış bin 349 lira olarak hesaplandı. Toplam gıda harcaması yani açlık sınırı, Kasım 2024’e göre 7 bin 762 lira arttı. Araştırmada gıda dışı zorunlu harcamalar da detaylandırıldı. Buna göre kasım ayında dört kişilik bir ailenin; Barınma (kira dahil) harcamaları 18 bin 673 lira, ulaştırma harcamaları 17 bin 264 lira, giyim ve ayakkabı harcamaları 2 bin 433 lira, ev eşyası harcamaları 7 bin 276 lira oldu. Gıda dışı toplam harcama, aylık bin 193 liralık artışla 63 bin 370 liraya yükseldi.

5 BİN 281 LİRA ALTINDA

KAMU-AR’ın hesaplamalarına göre aynı hanede dört kişinin asgari ücretle çalışması halinde toplam gelir yoksulluk sınırının 5 bin 281 lira altında kalıyor.

Raporda ayrıca: En düşük emekli aylığının yalnızca 16 günlük gıda harcamasına yettiği, en düşük memur maaşının yoksulluk sınırının ancak yüzde 54’ünü karşıladığı, ortalama memur maaşının ise yoksulluk sınırını karşılamak için yüzde 63,5 oranında artması gerektiği belirtildi.