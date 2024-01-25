Açlık sınırı asgari ücreti geçti

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, açlık ve yoksulluk araştırması sonuçları açıklandı. Yapılan araştırmaya göre, Ankara’da dört kişilik bir ailenin açlık sırını ocak ayında 17 bin 442 liraya kadar yükseldi. 1 Ocak 2024’ten geçerli olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlenen yeni asgari ücreti daha yılın ilk ayında geride bıraktı. Aynı ailenin yoksulluk sınırı da 48 bin 459 liraya kadar çıktı.

Açlık sınırı Ocak’ta bir önceki aya göre 959 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 699 liralık artışta 31 bin 53 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 658 lira arttı. Son bir yıllık dönemde ise sınırı 7 bin 646 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 13 bin 855 lira ve yoksulluk sınırı ise 21 bin 501 liralık artış kaydetti.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise ocakta bin 658 lira daha artarak 48 bin 495 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 21 bin 501 lira olarak gerçekleşti.