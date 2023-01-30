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Açlık sınırı yeni asgari ücreti cebe girmeden geçti

Türk-İş’in açıkladığı verilere göre asgari ücret açlık sınırını geçti. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8 bin 864 lira olarak belirlendi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 10:45
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Açlık sınırı asgari ücreti geçti

Açlık sınırı yeni asgari ücreti cebe girmeden geçti
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Türk-İş tarafından hazırlanan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 9,02 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 108,57 oldu. 8 bin 864 lira olarak ölçülen açlık sınırı ilk aydan 8 bin 506 lira olan asgari ücreti ilk aydan aştı.

Türk–İş gıda enflasyonu yeni üç haneye çıktı. Türk-İş tarafından hazırlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ocak 2023 araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 9,02 oranında gerçekleşti.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 8 bin 864 liraya çıktı.

Gıda harcaması ile giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı 28 bin 874 lira olarak belirlendi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 11 bin 556 liraya yükseldi.

Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 9,02 oranında gerçekleşti.

Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 108,57 olurken 12 iki aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 109,77 olarak hesaplandı.

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