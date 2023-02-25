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Hepimiz fakiriz. Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Yoksulluk sınırı 27 Bin TL'ye çıktı. Birleşik Kamu-İş, dört kişilik bir ailenin mutfak alışverişini kapsayan açlık sınırının, şubatta bir önceki aya göre 463 lira artarak 10 bin 259 TL'ye çıktığını, yoksulluk sınırının ise 26 bin 994 liraya ulaştığını açıkladı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 16:12
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Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Hepimiz fakiriz

Hepimiz fakiriz. Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
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Birleşik Kamu-İş, 2023 Şubat’a ilişkin Açlık ve Yoksulluk Araştırmasını yayımladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin mutfak alışverişini kapsayan açlık sınırı, şubatta bir önceki aya göre 463 lira artarak 10 bin 259 TL’ye çıktı.

Bir ailenin aylık kira, ulaşım, fatura, eğitim, sağlık, giyim gibi tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı şubatta 26 bin 994 TL’ye ulaşırken; yine dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini "yoksunluk hissi duymadan" karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da şubatta 1.106 liralık artışla 18 bin 304 liraya yükseldi.

Birleşik Kamu-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, bir yıl öncesine göre ise açlık sınırının 5 bin 122 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamaların ise 7 bin 121 lira arttığı belirtildi.

Yoksulluk sınırı ise son yılda toplam 12 bin 243 lira yükseldi.

ET-BALIK VE YUMURTA HARCAMALARI ARTIYOR

Ankara'da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et, balık ve yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 253 lira, 2022’nin aynı ayına göre ise 1.290 lira artarak 2 bin 634 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 7 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 103 liralık artışla 241 liraya yükseldi.

SEBZE ALIŞVERİŞİ BİR AY İÇİNDE 182 TL YÜKSELDİ

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama şubatta bir önceki aya göre 72 lira artarak 2 bin 744 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise 1.672 liralık artış oldu.

Meyve için harcanması gereken tutar şubat ayında 104 lira azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise 139 lira artarak 576 lira oldu.

Sebze harcaması da önceki aya göre 182 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 773 lira artarak 1.449 lira oldu.

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