Acun Ilıcalı 3 büyüklerden istediği futbolcuları açıkladı

Editör: Barış Atakan

Ilıcalı ayrıca Türk futbolundaki illegal yayın sorunu hakkında açıklamalarda da bulundu.

Acun Ilıcalı, Beyaz Futbol'a telefonla bağlanarak "Kaçak yayın Türk futbolunu öldürülüyor. Anadolu takımları naklen yayın gelirleriyle transfer yapıyor ve naklen yayın gelirleri ciddi düştü. En önemli gelirleri bu.

Canlı yayını da korsana kaptırdık. Anadolu takımının kasasına para girmiyor. Anadolu takımları maalesef şu anda eski ekonomilerinin 5'te 1'ine düştüler. Büyükler yüzde 30, 40 kaybetti. Anadolu takımı yüzde 90 kaybetti. Türk futbolunda bundan sonra birçok Anadolu takımının belki de kapandığını göreceğiz. Naklen yayın gelirleri buharlaştı." dedi.

GALATASARAYLILARI KIZDIRACAK

"Hull City'ye Türkiye'den 3 oyuncu alsan hangi futbolcuları alırdın?" sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı "Çok futbolcu var. Vincent Aboubakar'ı alırdım. Sebastian Szymanski, Gedson Fernandes, Sacha Boey. Fernando Muslera'yı gözüm kapalı alırdım." diye konuştu.