Acun Ilıcalı Ali Koç'un yaptığı inanılmaz teklifi açıkladı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sevilla'dan transfer ettikleri Youssef En-Nesyri'nin imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Acun Ilıcalı'nın yanı sıra sportif direktör Mario Branco da yer aldı.

ALİ KOÇ'UN İNANILMAZ TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sevilla'ya yaptığı teklif ortaya çıktı.

Ali Koç, En-Nesyri transferi için Sevilla'ya 2 yıl ertelemeli ödeme teklif etti.

Acun Ilıcalı, "Youssef En-Nesyri, Türk futbol tarihinin bonservisi en yüksek futbolcusu oldu." derken transfere dair çarpıcı detayları açıkladı.

Sevilla'ya 19 milyon 500 bin avro bonservis bedelinin 4 yıl içinde 8 taksitle ödenecek olması hakkında Ilıcalı, "Ben de şaşırıyorum. Başkanımız, 'Böyle olursa transfer gerçekleşir.' diyor. Ben de takdirle seyrediyorum.

"ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI EDİYOR"

Ölümü gösterip, sıtmaya razı ediyoruz diyebilirim. Karşı tarafa çok negatiften başlayınca, iknada başarılı oluyoruz. Benim de kulübüm var ama bu konularda böyle değilim." şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti:

''FENERBAHÇE TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN YÜKSEK BÜTÇELİ KADROSUNA SAHİP''

"Mario (Branco) ile birlikte oyuncuyla 3-4 hafta önce görüştüğümüzde, bize karşı sıcaklığını hissettirdi ve çabuk bir şekilde anlaştık."

"Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosuna sahip. Hocamızın takdiriyle başka eksiklerimizi de tamamlayacağız."

"Bu puanı toplamış bir takımın oyuncularını yollamalı mıyız? Bu konuda başkanımızın önderliğinde, aklımızın almayacağı bir teklif gelmediği sürece oyuncu satmayacağız. Ferdi'ye 30 milyon avro bile bizi heyecanlandırmıyor."

"Bu kalitede bir futbolcuyu bu kadar erken getirebildiğimiz için çok mutluyum. Çünkü biz UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri oynuyoruz ve transfer 1,5 ay sonra kapanacak. Transferlerimizin yüzde 95'ini tamamladık."