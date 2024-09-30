Acun Ilıcalı: Aynı filmin oynanmasına izin vermeyiz

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, zor şartlarda güçlü bir takıma karşı alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Ilıcalı, bu galibiyetin Fenerbahçe için önemli bir adım olduğunu ve puan farkını kapatmalarının takıma büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

Hakem kararlarının tartışıldığına dikkat çeken Ilıcalı, "Aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz" diyerek hakem hatalarına karşı dikkatli olacaklarını ve federasyonla bu konuları paylaşacaklarını söyledi. Federasyona güven duyduklarını ifade eden Ilıcalı, pozisyonların adil bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Ilıcalı, Fenerbahçe'nin bir mağlubiyetle yıkılmayacağını belirterek, şampiyonluk hedeflerine bağlı olduklarını söyledi. "İpi göğüsleyen takım olmak istiyoruz" diyerek uzun soluklu bir mücadelede başarıya odaklandıklarını vurguladı.