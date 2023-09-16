Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı. Efsane sanatçının oğlu da Survivor’da

Acun Ilıcalı, Doğukan Manço'nun Survivor All Star 2024 kadrosunda mücadele edeceğini duyurdu. Manço 2013 sezonunda finale kadar gitmiş, şampiyonluğu Hilmicem İntepe'ye kaptırmıştı.

Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı. Efsane sanatçının oğlu da Survivor’da

Survivor All Star 2024'ün kadrosunu adım adım şekillendiren Acun Ilıcalı, bir ismi daha duyurdu. Efsane sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, bir kez daha Survivor'da yarışacak.

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11 İSİM AÇIKLANDI

Yıllardır televizyon ekranının vazgeçilmez içeriği haline gelen Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Poyraz Yiğit, Merve Aydın ve geçtiğimiz senenin şampiyonu Nefise Karatay yeni sezonda yarışacağı kesinleşen isimler.

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DOĞUKAN MANÇO 2013'TE 2. OLMUŞTU

Acun Ilıcalı sosyal medyada yaptığı paylaşımla, Doğukan Manço'nun da kadroda yer alacağını duyurdu. Manço, 2013'te yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında mücadele etmiş ve yarışma sonunda Hilmicem İntepe'nin ardından 2. olmuştu. 2015'te ise Survivor All Star'da yarışan Manço, finali göremeden adaya veda etmişti.

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