Acun Ilıcalı çileden çıktı koltuk fırlattı. Survivor All Star’da büyük olay!

Mehmet Akif Erdem
Acun Ilıcalı çileden çıktı koltuk fırlattı. Survivor All Star’da büyük olay!
Suvirvor All Star’ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’nın yarışmacılara sinirlenerek konseyde koltuk fırlattı.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star’ın 27. bölüm tanıtımı yayınlandı.

Bu akşam yayınlanacak bölümde bomba bir olay yaşandı. Tanıtımda Acun Ilıcalı’nın konseyde öfkelendiği görülüyor.

Ilıcalı “Siz ne istiyorsunuz?” diye yarışmacılara bağırdı. Çileden çıkan Ilıcalı oturduğu koltuğu fırlattı.

Acun Ilıcalı’nın nasıl ve neden bu kadar çileden çıktığı ise merak konusu oldu. Herkes bu akşam yayınlanacak bölümü bekliyor.

Yeni fragman resmen sosyal medyayı salladı.

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DÜN AKŞAM GERİLİM YAŞANDI

Survivor’ın dün akşam yayınlanan bölümünde ise Mustafa Kemal, Yunus Emre ve Merve arasında gerilim yaşandı. Sürekli Merve’nin sözünü kesen Mustafa Kemal Acun Ilıcalı’yı sinirlendirdi.

Mustafa Kemal ile Yunus Emre arasında yaşanan kavgaya Ilıcalı şok sinirlenmişti.

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