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Acun Ilıcalı bir kez daha 'En Etkili 500 İş insanı' listesine girdi

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü “İngiliz Variety Dergisi” tarafından her sene yapılan medya ve eğlence sektöründe dünyanın en başarılı isimlerinin seçildiği listede yer aldı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 08:55
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Acun Ilıcalı 'En Etkili 500 İş insanı' listesinde

Acun Ilıcalı bir kez daha 'En Etkili 500 İş insanı' listesine girdi
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Dünyaca ünlü “İngiliz Variety Dergisi” tarafından her sene yapılan medya ve eğlence sektöründe dünyanın en başarılı isimlerinin seçildiği listede Acun Ilıcalı bu yıl da yer aldı. 

Ünlü medya patronu listeye beş yıl üst üste giren tek “Türk İş İnsanı” olarak kendi rekorunu bir kez daha kırdı.

Listede Acun Ilıcalı’nın yanı sıra Amazon'un sahibi; Jeff Bezos , Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg ve Apple'ın CEO'su Tim Cook da yer alıyor.
 

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