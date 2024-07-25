Acun Ilıcalı En Nesyri transferinde hangi Avrupa devini atlattıklarını açıkladı

Fenerbahçe, Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi.

Törene Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

Acun Ilıcalı, transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''MILAN 30 MİLYON EURO VERDİ''

En-Nesyri transferinin perde arkasını açıklayan Acun Ilıcalı, Milan'ın geçen sene oyuncuya 30 milyon euro verdiğini hatırlatarak, "En-Nesyri için bizim basınımızda başka takımlarla temasta olduğu ve kafasının karışık olduğu haberleri çıktı. Biz bu haberleri gülümseyerek okuduk. 4 hafta önce ilk görüşmede Youssef, bize karşı sıcaklığını hissettirdi. Çabuk bir şekilde anlaştık. 40 Milyon euro'luk teklif almış oyuncu. Geçen sene Milan 30 Milyon euro vermiş. Sevilla ile uzun görüşmeler yaptık." dedi.

''MOURINHO'NUN 1 NUMARASI''

Mourinho'nun bir numarası olduğunu aktaran Ilıcalı, "Başkanımız kulübün menfaatlerini ön planda tutuyor. 20 Milyon euro altında bir rakama Youssef'u kadromuza kattık. Çok mutluyuz. Youssef çok uzun sürdü, kafayı takmıştık. Jose Mourinho'nun bir numarasıydı, getirmek için inat ettik ve mücadele verdik." sözlerine yer verdi.

''FENERBAHÇE İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ''

Fenerbahçe için mücadele verdiklerinden bahseden Acun Ilıcalı, "Jose Mourinho istediği parçaları aldık. Yıldız dediğimiz zaman Alex, Van Hooijdonk'u Ferdi'ye kastediyorduk ama Oğuz Aydın'da Ferdi'nin gençliğini göreceksiniz. Alex ve Van Hooijdonk'ları da getirmek istiyoruz. Fenerbahçe için her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

''ÖZLENEN ŞAMPİYONLUK BU SENE GELECEK''

Ilıcalı sözlerine "Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosu Fenerbahçe olmuştur. Kadro değerimiz 250 Milyon euro oldu, bunun için mutluyuz. İnşallah özlenen şampiyonluk bu sene gelecek." dedi.

''ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI EDİYORUZ''

En-Nesyri transferinin 4 yıl 8 taksit şeklinde olması ile ilgili gelen soruya Ilıcalı, "Taksitli transferlerimize ben de şaşırıyorum. Başkanımız çok sert ve net duruyor. Karşı tarafı ikna etmek bana ve Mario'ya düşüyor. Ancak başkanımız 'Bu şekilde olacak' dedikten sonra o şekilde görüşüyoruz. Ben de seyrediyorum. Karşı tarafa enerjimizle halletmeye çalışıyoruz. Bazen bizim de esnemelerimiz oluyor. Ölümü gösterip, sıtmaya razı ediyoruz diyebilirim. Karşı tarafa negatifle başlıyoruz ve ikna sürecinde avantajlı oluyoruz. Hull City, benim kulübüm biliyorsunuz. Bu konularda ben böyle değilim, başkanımızı takdir ediyorum. Kendi takımım için de öğrenmem gereken şeyler var." sözleriyle yanıt verdi.

BRANCO'NUN AÇIKLAMALARI

"Önemli olan benim değil, Fenerbahçe taraftarının mutlu olması. Şuna inanıyorum ki Youssef gibi oyuncularla sonuç almaya daha da yakınlaşıyoruz. Tıpkı burada geçen hafta olduğumuz gibi. Bu kalitede bir forveti buraya getirdiğimiz için çok mutluyum çünkü biz şu anda Şampiyonlar Ligi elemeleri oynuyoruz ve transfer penceresi yaklaşık 1.5 ay sonra kapanacak. Transferlerimizin yüzde 95'ini bitirdik. Bu bizim için önemliydi. Youssef transferi için başkanımız ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hocamızın ana opsiyonlarından biriydi Youssef. Ortak hedefimizdi. Bu yüzden burada olduğu için çok teşekkür ediyorum."

YOUSSEF EN-NESYRI'NİN AÇIKLAMALARI

"Herkese iyi günler. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Harika bir takım gerçekten ve uzun zamandır takip ediyordum. Mario ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Bana güvendikleri için hocamıza da teşekkür ediyorum. Aynı zamanda menajerime ve aileme de teşekkür ediyorum. Buraya gelmemde bana çok yardımcı oldular.

Umarım her şey yolunda gider. Ben sahada elimden geleni vereceğim. Umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz.

Pek çok takım vardı benle ilgilenen. Vermiş olduğum karardan dolayı çok mutlu ve rahatım. Süreç biraz uzadı çünkü kulüpler görüşüyordu. Her şeyimi vereceğim, çok çalışacağım istediklerimi gerçekleştirebilmek için.

İki sene önce Fenerbahçe'ye karşı oynadım. İki senedir Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Taraftarların desteği ilgimi çekmişti. Atmosferi sevmiştim. Onları mutlu etmek istiyorum.

Ben açıkçası rakip forvetlere bakmıyorum. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Buraya kupalar kazanmaya geldim. Şahsi hedeflerden ziyade benim hedefim takımımla kupalar kazanmak.

İspanya dışındaki ilk senem olacak ancak oyuncular her gittiği yere alışmalı, futbol böyle. Yapmanız gereken şey işinizi yapmak. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Fenerbahçe'ye gelmeden önce bazı oyuncularla konuştum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden, her zaman kazanmak istediğinden bahsettiler.

Fenerbahçe'de olmaktan mutlu olmasaydım, gelmezdim. Her gün saha içerisinde en iyisini yapacağım.

Oyuncular arasında bir rekabet olacak ama büyük takımlarda bu olur. Son karar hocamızındır. Hiçbir zaman hücum bölgesindeki arkadaşlarımla sorun yaşamadım. Ben veya başkası olması önemli değil, önemli olan takımın kazanması.''