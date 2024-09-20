Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den gönderdi. Kendi takımına aldı

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Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den gönderdi. Kendi takımına aldı

Fenerbahçe ile sözleşmesi feshedilen Joao Pedro, Hull City ile anlaştı.

İngiltere Championship’te yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Hull City transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Hücum hattına takviye yapmak isteyen İngiliz kulübü flaş bir ismi gündemine aldı.

Hull Live’da yer alan habere göre, Acun Ilıcalı Fenerbahçe’de istenileni veremediği için sözleşmesi feshedilen Joao Pedro'ya kancayı attı.

MKM Stadyumu'na giden İtalyan golcü kulüp yetkilileri ile transfer görüşmelerinde bulundu.

İngiliz ekibinin 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtilirken Joao Pedro'nun teklifi kabul ettiği ve kısa sürede imzaların atılacağı aktarıldı.

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