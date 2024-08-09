Acun Ilıcalı Galatasaray'ın rakibine golünü attı

Ebrar Kadir Taban
Acun Ilıcalı Galatasaray'ın rakibine golünü attı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Young Boys'tan önemli bir transfer gerçekleştirdi.

İngiliz kulübü, Young Boys'un 25 yaşındaki kalecisi Anthony Racioppi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Hull City, yaptığı açıklamada Racioppi ile 3 yıllık bir sözleşme imzalandığını belirtti.

İsviçre ekibi Young Boys'ta 2,5 yıl boyunca forma giyen Racioppi, bu süre zarfında 53 maçta görev aldı ve 17 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Racioppi, İsviçre’nin U20 ve U21 milli takımlarında forma giydi.

Başarılı oyuncu ayrıca geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye karşı iki maçta da oynadı.

Hull City’nin yeni sezon öncesi yaptığı dördüncü transfer olan Racioppi, kulübün şampiyonluk hedeflerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bu transferle Hull City, kaleci rotasyonunu güçlendirerek yeni sezona iddialı bir başlangıç yapacak.

İngiliz taraftarlar sosyal medyada transferi sevinçle karşıladı.

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