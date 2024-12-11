Fenerbahçe tribünlerinden Samet Akaydın'a tepki! Stadyumda anons yapıldı!

Fenerbahçe forması terleten Samet Akaydin, Athletic Bilbao karşılaşmasında büyük bir hata yaptı. Samet, karşılaşmanın 5. dakikasında geri pasta topu kaleci Dominik Livakovic'e atmak istedi.
Samet'in bu pası kısa düştü ve araya Gorka Guruzeta girdi. Guruzeta, boş pozisyondaki Inaki Williams'ı gördü. Inaki Williams, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.
"SAMET AKAYDİN'A TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ"
Fenerbahçeli taraftarlar, hatadan sonra Samet Akaydin'a büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü ise, Samet'e tepki gösteren taraftarlara tepki gösterdi.
Fenerbahçe Stadyumu'nda tepkilerin ardından 17. dakikada, "Sayın Fenerbahçeliler lütfen bütün oyuncularımızı destekleyelim" diye anons geçildi. Taraftarlar, bu anonsa tepki gösterdi.