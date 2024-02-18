Acun Ilıcalı Hakan'ın foyasını ortaya çıkardı. Survivor'da herkesi şaşkına çeviren olay

Survivor için Acun Ilıcalı kendi sosyal medyasından yaptığı anketin sonucunu duyurdu.

Konseyde Hakan'ın yaptığı kural ihlalini açıklayan Ilıcalı duyanları şoke etti. Yapılan bu hata ile Hakan 3 ödülden men edildi.

DOKUNULMAZLIK KIRMIZI TAKIMIN OLDU

Survivor'da dokunulmazlık oyununda Kırmızı takım 12ye 6 bir skorla Mavi Takım'ı yendi ve ortam bir anda gerildi. Mavi Takım'dan Ogeday ile Begüm arasında oyunu kaybedince tartışma yaşandı.

Ogeday, atışlarda Begüm'ün durduğu noktaya sinirlendi. Begüm de "Sen hiç hata yapmıyor musun?Ne alaka?" diye tepki gösterince bir süre gerginlik yaşandı.

ANKETİN SONUCU BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı Instagram sayfasından yapılan anketi açıklarken ankette hangi takımın güçlü olduğu soruldu. Kullanılan oy sayısının 2.5 milyon olduğu ifade edildi. Oylamada Kırmızı Takım daha güçlü diyen seyircilerin yüzdesi 69, Mavi Takım da yüzde 31 oldu. "Eşitler" belgesini alamadık. Biz yine son bir deneme yapacağız, takımları yine seyircimize sunacağız ve yine başka şeyler olacak. Bu sene seyircimizi daha fazla oyunun içerisine sokacağız ve sürprizler olacak.

3 ÖDÜLDEN MEN CEZASI

Acun Ilıcalı "İletişim ödülü daha başlamadı ama sürprizlerimiz olacak" ifadelerini kullanırken "Hakan iletişim ödülü güzel değil mi?" diyerek ima yaptı. Çok oldu mu Gizem ile görüşmeyeli? dedi. Hakan'ı iyice köşeye sıkıştıran Ilıcalı "Rio'da görüştün mü?" dedi. Hakan da "denedim" dedi.

SURVİVOR'DA KURAL İHLALİ

Ilıcalı "Survivor'da bu bir kural bozmaktır. Kural bozmanın çeşitleri var. Yiyecek temin etmeye çalışmak, temin etmek, iletişim vb gibi. Yarışmacı kuralları bozmaya çalışmakla ilgili girişimlerde bulunur. Başarılı olabilir veya başarısız olabilir. Bu hırsızlık değil. Bu tamamen yarışmacının aldığı risktir. Ama biz öğrenirsek de Hakan yakın olduğum yarışmacılardan biri ama bizim için burada her yarışmacı eşit. Dolayısıyla Rio'da eşi ile iletişim kuran Hakan'a yaptırım yapmak zorundayız. Hakan'a 2 ödülden men ve ilk iletişimden men olmak üzere toplam 3 ödülden men cezası verildi." dedi.

Hakan "Çocuğa iletişim kurduruyorsunuz teşekkür ediyoruz. Yanında Gizem vardı ve kısa süreli konuşma yaptım. Konuşmamın da yüzde 80'i Survivor dışıydı. Nagihan sana ne yaptı diye sordu. Hataydı, benim için ama kusura bakmayın" ifadelerini kullandı.

YARIŞMACILARA MÜJDEYİ VERDİ

Acun Ilıcalı "doktorlarımız ile aldığımız bir kararı duyuracağım. Bu sene şartlarınız açlık ile ilgili çok ağır olmayacak. Oyunlarımız ve eleme sistemimiz performansa göre olacak. Halk oylaması da yok biliyorsunuz. Sakatlıklarla ilgili problem yaşamamak adına size doktorlar eşliğinde proteinsel takviyeler yapılacak. Yarışmacılar 6 saat güneşin altında bekleyerek performans sergiliyor ve herkesin fiziksel problem yaşamaması adına zaman zaman takviyeler olacak" dedi. Bu açıklama yarışmacılar arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

SAHRA KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI

Ilıcalı "Sahra kendi isteği ile ayrıldı. Survivor, 2 kere geldim rahat geçer 3 kere geldim rahat geçer yeri değil ve burada bazı problemlerin büyümesi, iletişimsizlik, bazı arkadaşlar için yıpratıcı olabiliyor. Sahra da devam edemeyeceğini söyledi ve kendi isteği ile ayrıldı" dedi.

İLK ADAY HAKAN OLDU

Konseyde yapılan oylamada 7 oy çıkan Hakan ilk gitme adayı oldu. Hakan "Takdiri ilahi, buraya performans için geldik düelloya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum ve kendi performansımı görüp elimden geleni yapmaya çalışacağım" dedi.