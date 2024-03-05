Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya evleniyor. Düğün tarihleri ortaya çıktı

Beyaz TV’nin Söylemezsem Olmaz adlı programında yeni bir iddia olay oldu. Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya’nın evlenecekleri öne sürüldü. Üstelik ikilinin düğün için bekledikleri tarih ortaya çıktı. Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

“EVLİLİK TEKLİF ETTİĞİNİ DE İLK BEN SÖYLEMİŞTİM”

Söylemezsem Olmaz programının yeni yorumcularından olan Yağmur Çevik, Acun Ilıcalı’nın evleneceğini öne sürerek tarih de verdi.

Çevik, Ilıcalı’nın Çağla Altunkaya’yla evleneceğini iddia ederken, geçtiğimiz aylarda evlenme teklifinde bulunduğunu da iddia etmişti. İddiasına devam eden Çevik, “Evlilik teklifi ettiğini de ilk ben söylemiştim” diyerek Ilıcalı ile Altunkaya’nın nikahlarının ne zaman olacağını da iddiaları arasına ekledi.

ÜNLÜ ÇİFT BEKLEMEDE

Altunkaya ile Ilıcalı’nın evleneceklerini öne süren Yağmur Çevik, ikilinin evlenmek için beklemede olduklarını da sözlerine ekledi. “Büyük ihtimalle Survivor’dan sonra evleniyorlar” diyen Çevik, Ilıcalı’nın Survivor finalini beklediğinin altını çizdi.

Programın sunucularından Hande Sarıoğlu ise “Çok hanım hanımcık, Acun’u iyi taşıyor” ifadelerini kullandı.