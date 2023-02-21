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Acun Ilıcalı’dan alkışlanacak hareket. Kanalında dev maçlar şifresiz yayınlanacak, reklam geliri depremzedelere bağışlanacak

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bu hafta Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nde oynanacak dev maçların TV 8 kanalından şifresiz yayınlanacağını duyurdu. İşte o maçlar

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 10:48
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Acun Ilıcalı kanalında dev maçları şifresiz yayınlayacak

Acun Ilıcalı’dan alkışlanacak hareket. Kanalında dev maçlar şifresiz yayınlanacak, reklam geliri depremzedelere bağışlanacak
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Türkiye'de depremzedeler için yardım ve bağış kampanyaları devam ediyor. Acun Ilıcalı, bu hafta Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak 3 maçın TV8'den yayınlanacağını ve reklam gelirlerinin ise depremden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacağını duyurdu.

TV 8 ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Trabzonspor’un oynayacağı Basel karşılaşması TV 8 ekranlarından yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları kapsamında Liverpool-Real Madrid ve Leipzig-Manchester City takımları arasında oynanacak maçlar yine TV 8'den canlı olarak yayınlanacak.

REKLAM GELİRLERİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Bu 3 karşılaşmanın reklam gelirlerinin tamamı ise depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacak. Trabzonspor'un Basel ile oynadığı ilk maç şifresiz yayınlanmış, geliri depremzedelere bağışlanmıştı.


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