Acun Ilıcalı’dan alkışlanacak hareket. Kanalında dev maçlar şifresiz yayınlanacak, reklam geliri depremzedelere bağışlanacak

Türkiye'de depremzedeler için yardım ve bağış kampanyaları devam ediyor. Acun Ilıcalı, bu hafta Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak 3 maçın TV8'den yayınlanacağını ve reklam gelirlerinin ise depremden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacağını duyurdu.

TV 8 ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Trabzonspor’un oynayacağı Basel karşılaşması TV 8 ekranlarından yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları kapsamında Liverpool-Real Madrid ve Leipzig-Manchester City takımları arasında oynanacak maçlar yine TV 8'den canlı olarak yayınlanacak.

REKLAM GELİRLERİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Bu 3 karşılaşmanın reklam gelirlerinin tamamı ise depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacak. Trabzonspor'un Basel ile oynadığı ilk maç şifresiz yayınlanmış, geliri depremzedelere bağışlanmıştı.



