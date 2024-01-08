Acun Ilıcalı Liverpool'dan istediği yıldız oyuncuyu açıkladı

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Acun Ilıcalı Liverpool'dan istediği yıldız oyuncuyu açıkladı
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, transfer ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Hull City’nin patronu Acun Ilıcalı, transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Liverpool’un genç yıldızı Fabio Carvalho’yu renklerine bağlamak için uğraştıklarını belirtti.

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Birçok takımla rekabet halinde olduklarını ifade eden Acun Ilıcalı, “Fabio Carvalho’yu almak için dev kulüplerle savaşıyoruz ama biz de Hull City olarak iddialıyız. Jaden Philogene’nin bizi 10 rakibimiz arasından tercih ettiğini hatırlatmak isterim. Biz de onun gibi çok kaliteli bir oyuncu olan Fabio Carvalho’yu Hull City’de oynatmak istiyoruz ama bu transferde de Premier Lig ve Championship takımlarıyla yarışıyoruz. Sonuçta, taraftarlarımızın bize güvenmelerini ve bizim Hull City olarak her zaman en iyisini yapmaya çalıştığımızı ve büyük bir kulüp olduğumuzu unutmamalarını istiyorum. Biz bir aile gibiyiz ve büyük bir kulübüz. Bu yüzden, kolay olmadığını biliyorum ama Jaden Philogene transferinde olduğu gibi. O zaman da bize pek ihtimal vermiyorlardı ama Jaden bizi seçti.” diye konuştu.

Fabio Carvalho, sezonun ilk yarısında RB Leipzig forması giymişti. Liverpool, 21 yaşındaki oyuncuyu fazla forma şansı bulamadığı için geri getirmişti.

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Diğer yandan Fabrizio Romano, Hull City’nin, Fabio Carvalho’nun kiralık olarak transferi konusunda Liverpool ile anlaştığını öne sürdü.

Kiralık anlaşmasında satın alma hakkı olmayacağı ve 21 yaşındaki oyuncunun yakında sağlık testlerinden geçeceği bildirildi.

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