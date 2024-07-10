Acun Ilıcalı Merih Demiral'ı kullandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Merih Demiral'ı kullandı

Allan Saint-Maximin transferinde mutlu sona ulaşan Acun Ilıcalı oyuncunun ikna edilmesi için takım arkadaşı Merih Demiral'ı kullandı. Demiral sayesinde oyuncu maaşında indirime gitmeyi kabul etti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’da kamp yapan Fenerbahçe hareketli saatler geçiriyor.

Serdar Aziz’i kamptan gönderip takım bulmasını söyleyen sarı-lacivertli yönetim bir yandan da takıma katılacak yıldızlar için görüşmelerini sürdürüyor.

MAXIMIN İKNA OLDU

Teknik direktör Jose Mourinho’nun istekleri doğrultusunda dünya yıldızlarını kadrosuna katmak isteyen Acun Ilıcalı Allan Saint-Maximin transferinde mutlu sona ulaştı.

Al-Ahli ile anlaşan sarı-lacivertliler oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Maximin transfer için maaşında indirime gidecek.

MERİH DEMİRAL ARACI OLDU

Acun Ilıcalı’nın bu transfer başarısında adı Fenerbahçe ile anılan Al-Ahlili Merih Demiral’ın bizzat araya girdiği ve Maximin’in ikna edilmesinde büyük rol oynadığı öğrenildi.

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