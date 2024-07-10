Acun Ilıcalı Merih Demiral'ı kullandı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’da kamp yapan Fenerbahçe hareketli saatler geçiriyor.

Serdar Aziz’i kamptan gönderip takım bulmasını söyleyen sarı-lacivertli yönetim bir yandan da takıma katılacak yıldızlar için görüşmelerini sürdürüyor.

MAXIMIN İKNA OLDU

Teknik direktör Jose Mourinho’nun istekleri doğrultusunda dünya yıldızlarını kadrosuna katmak isteyen Acun Ilıcalı Allan Saint-Maximin transferinde mutlu sona ulaştı.

Al-Ahli ile anlaşan sarı-lacivertliler oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Maximin transfer için maaşında indirime gidecek.

MERİH DEMİRAL ARACI OLDU

Acun Ilıcalı’nın bu transfer başarısında adı Fenerbahçe ile anılan Al-Ahlili Merih Demiral’ın bizzat araya girdiği ve Maximin’in ikna edilmesinde büyük rol oynadığı öğrenildi.