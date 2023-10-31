Acun Ilıcalı nerede kaç tane araba ve motosikleti olduğunu açıkladı

Tv8 ve Exxen’in sahibi Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda sahip olduğu araba ve motosiklet sayısını açıkladı. Ilıcalı'nın sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı nerede kaç tane araba ve motosikleti olduğunu açıkladı

Medya patronu Acun Ilıcalı, Nur Tuğba Namlı'nın YouTube kanalına konuk oldu. Ilıcalı'nın kendisine yöneltilen soruya verdiği cevap, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

"Ben hayatımda hiçbir şeyi şov için yapmadım. Hayatımı daha iyi standartlara taşımak için yaptım, parayı kullandığım bölüm hep o oldu" diyen Acun Ilıcalı, Namlı'nın, "Kaç arabanız, kaç motosikletiniz var?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Çok arabam yok, 3-4 tane. Motosikletim 12-13 tane vardır. Taşıyamadığım için dünyanın çeşitli yerlerinde motosikletler var. Ne yapayım motorla mı gideyim yani? Dominik'te 4, Miami'de 2, Çeşme'de 3, İstanbul'da 4 tane var."

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SURVIVOR'DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sürat tutkusuyla bilinen Acun Ilıcalı'nın, yapımcısı olduğu 'Survivor' yarışmasının yeni sezon ilk bölümlerine uçak, TIR ve klasik otomobil gibi çok konuşulan taşıtlarla katılmasıyla uzun süre konuşulmuştu.

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