Acun Ilıcalı sevgilisini sürat motorunda gezdirdi. Para var mutluluk var

Paraya para demeyen Acun Ilıcalı kendisinden yaşça çok küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Yunanistan tatilinden görüntülendi.

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ilıcalı Mykonos tatiline çıktı. İş insanı Ilıcalı sevgilisine alarak sürat motoruna bindi. O anları teknedeki diğer arkadaşları çekti.

Video sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan Ilıcalı sevgilisinin doğum gününde beyaz gömlek giymesi ile dikkat çekmişti.

LÜKS YATI GÜNDEME GELMİŞTİ

İş ve özel hayatıyla da dikkat çeken Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde lüks teknesiyle Bodrum'da kameralara takılmıştı.

Acun Ilıcalı'nın kızları Banu, Leyla, Melisa ve Yasemin'in baş harflerinden oluşan BALMY isimli yatı Bodrum'da görüldü. Lüks yatın fiyatının 20 milyon Euro olduğu iddia edilmişti.

Ayrıca yat içinde görüntüler de gelmişti.