Acun Ilıcalı Sinan Engin'i transfer etti

Ahmet Çakar, Ertem Şener, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz ile birlikte Beyaz TV'de program yapan Sinan Engin yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın kanalında olacak.

Sinan Engin'in yeni görev yeri açıklandı.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programından ayrılacağını duyuran Sinan Engin'in yeni sezonda hangi kanalla anlaştığı ortaya çıktı.

Sinan Engin, yeni yayın döneminde TV8 kanalında yer alacak.

Engin'in, Fırat Aydınus ile birlikte Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu TV 8'de bir program sunacağı öğrenildi.