Acun Ilıcalı: Şu an hayatımın en zor dönemi yaşıyorum

Acun Ilıcalı, iş yaşamındaki yoğunluğu "Şu dönemde üzerime futbol yöneticiliği gibi bir yük de bindiği için farklı insanlara da iş sorumluluğu vererek kendime alan yaratmaya çalışıyorum. Şu anda hayatımın en zor dönemini yaşıyorum. Dün 8 saatimi telefonda geçirdim." sözleri ile anlattı.

Acun Ilıcalı, başarısının sırlarını Young Owners Forum buluşması sırasında Fast Company ile paylaştı.

'İLK İŞ DENEYİMİM ŞORT SATMAKTI'

İlk iş deneyimini şort satarak kazandığını anlatan Acun Ilıcalı, şort sattığını çok sonradan öğrenen babasının bir gün tezgâha gelip tüm şortlarını alması ile bu işine veda ettiğini söyledi.

Batırdığı işlerden bahseden Ilıcalı "Örneğin, kırtasiye dükkânı açtım. Öğrencilerin parası olmadığını bilmiyordum. Dükkânı batırarak bu gerçeği öğrendim. Sonra Bağdat Caddesi’nde de bir dükkân batırdım. Bu iki başarısız deneyimden sonraki günlerden birinde Show TV’nin önünden geçiyordum. Aklıma orada çalışan İrfan Ağabey’i ziyaret etmek geldi. O dönemde İlker Yasin, Spor Müdürü idi. Biz gittikten sonra “Bunlar normal değil, bizimle çalışsınlar” demiş. Bizim spor, özellikle futbol bilgimizden etkilenmişti. Sonra bizi denemek istediler, böylece televizyon maceram da başlamış oldu.” dedi.

"BENİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI TV8"

İş hayatındaki dönüm noktalarını açıklayan Ilıcalı, “Benim için dönüm noktası, bu televizyon sisteminin içinde yaptığım değişiklik oldu. 20 yıl önce en başarılı muhabirlerden biriydim. O dönemde aylık maaşım 20 bin dolar düzeyindeydi. Her şeyi bırakıp kendi işimi kurmaya karar verdim. Bu, o zaman için çok büyük bir riskti. İkinci dönüm noktamı da TV 8’i almam oluşturdu. Televizyon yayıncılığı gerçekten büyük bir iş. 100 milyon TL gideriniz var, ödemezseniz batıyorsunuz. Bunun yolu da üretimden, yaratıcılıktan geçiyor. Onun altından kalkabildiğimiz için buralara geldik.” yanıtını verdi.

"ÖRNEK ALDIĞIM İSİMLER VAR"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’i kendisine örnek aldığını söyleyen Acun Ilıcalı, “Benim örnek aldığım 5-6 kişi var. Bunlardan biri de Murat Ülker’dir. Ağabeyime çok danışırım. Benim doğru zannettiğim şeyler için beni rahatlıkla uyarır. İnsan bazı durumlarda kendini haklı zannediyor. Oysa mühim olan başkalarının ne düşündüğü. Kendini doğru analiz et, kendine doğru bir arkadaş çevresi kur ve senin arkadaşların hep sana katkıda bulunsun. O yüzden yakın arkadaşlarımdan hep destek alırım.” dedi.

HULL CITY'E NEDEN SATIN ALDI?

İngiltere takımı Hull City’i satın almasına da değinen Acun Ilıcalı “Yurtdışında futbol takımı sahibi olmanın matematiğini iyi kurmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra ekibiniz de önemli. Örneğin, bu yıl 50 milyon Pound’luk oyuncu sattık. İyi yönetmezseniz, yarın borç da çıkarabilirsiniz. Biraz kendinize güvenmeniz lazım. Ben para kazanayım diyerek futbol takımı sahibi olamazsınız. Başarılı olmayı hedeflediğim için para kazanıyorum.” diyerek açıklık getirdi.