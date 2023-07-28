Acun Ilıcalı Süper Lig'den transfer ettiği yıldızın takımdan ayrıldığını açıkladı

Editör: Hamza Özalkuş

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı Hull Daily Mail'e verdiği röportajda geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Benjamin Tetteh'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

İşte Acun Ilıcalı’nın açıklamaları:

“BİR SORUNUMUZ YOK”

"Son birkaç gündür taraftarlarımızın Finansal Fair Play konusunda endişelendiklerini duyudum. Bir sorunumuz olmadığını söylemek isterim. Tetteh'in ayrılmasının bununla hiçbir ilgisi yok. Kendisini etkileyen bazı sorunlar nedeniyle ayrılmak ve Fransa'ya gitmek istedi. Liam Rosenior ve ekibi, onun takımdan ayrılmasını onayladılar. Tetteh'in takımdan ayrılmasıyla başa çıkabileceklerine inanıyorlar, bu yüzden bizim onayımızla gitmesine izin verdik"

“BÜYÜK PARALAR İSTEMEDİK”

"Tetteh için küçük bir miktar para alacağız ama mesele bu değil. Bu transferin gerçekleşmesi için ona desteğimizi gösterdik ve büyük paralar istemedik. Ben ve Liam, bizimle birlikte olmak isteyen ve tüm çabalarını veren oyuncularla devam etmek isteriz. Eğer herhangi bir oyuncu burada olmak istemiyorsa sorun değil. Tetteh'i suçlamayacağım çünkü hayat bu, herkesin kendi duyguları ve nedenleri var"



“BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOKTU”

"Takımımızla birlikte tamamen kazanmaya odaklanmış, kendini işine adamış oyuncularla yola devam etmek istiyoruz." diyen Acun Ilıcalı, "Tetteh harika bir adam, onu seviyorum, benim için çok önemli bir insan ama ayrılmak istediğini söylediği anda başka seçeneğimiz yoktu"