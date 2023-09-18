Acun Ilıcalı Survivor All Star'da yarışacak üç ismi daha açıkladı

Survivor yarışmasının önümüzdeki sene All Star formatında ekrana gelecek olan sezonunun üç yarışmacısı daha Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla belli oldu.

Acun Ilıcalı Survivor All Star'da yarışacak üç ismi daha açıkladı

Survivor 2024 All Star kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Acun Ilıcalı son olarak yarışmaya katılan 3 ismi de açıkladı. Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç Survivor All Star kadrosuna dahil oldu.

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KADRO ÇOK GÜÇLÜ

Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Nefise Karatay, Doğukan Manço ve Seda Ocak'ın ardından kadroya katılan üç isim daha netleşti.

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"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç'in yeni sezonda yer alacağını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

Survivor'ın üç önemli ismi Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. Üç yarışmacımıza da başarılar diliyorum.

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'SMS İLE ELEME' SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Öte yandan Survivor'da format değişikliğine gidildi. Survivor 2024 All Star'da SMS oylaması yapılmayacak. Yeni konseptte eleme adayı olan yarışmacılar, kendi aralarında düelloya çıkacak ve performansı kötü olan isim adaya veda edecek.

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